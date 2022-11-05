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НовостиОбщество5 ноября 2022 6:59

Жители Башкирии делятся снимками последствий снегопада

В некоторые районы республики уже пришла зима
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Жители Башкирии в соцсетях выкладывают снимки и видео последствий снегопада.

В начале ноября в Башкирии выпал первый снег, который в большинстве городов и районов почти сразу растаял. Однако такое произошло не везде.

Так, жители Зилаирского, Зианчуринского, Шаранского, Белорецкого и Абзелиловского районов Башкирии делятся фотографиями и роликами, на которых запечатлены последствия снегопада. Судя по видео, сельчанам уже пора доставать из шкафов валенки и лопаты. Десятисантиметровый слой снега говорит о том, что он уже не растает сам по себе.

Такая погода для местных не является чем-то удивительным. На юго-востоке Башкирии горная местность и поэтому для них приход зимы всегда начинается раньше, чем для остальной части республики.