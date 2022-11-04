В Уфу из Самары прибыл двухэтажный туристический поезд

Фото: vk.com/radiyhabirov

Сегодня, 4 ноября, в Уфу прибыл двухэтажный туристический поезд. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Необычный состав приехал из Самары. 250 туристов проведут в башкирской столице целый день, а затем двинуться дальше в сторону Урала. Гости опробую башкирскую кухню, прогуляются по ключевым местам Уфы, посетят экскурсии в национальном музее, а также выступления лучников и кураистов.

– Башкортостан богат уникальной природой, мы создаём все условия для туристов. Добро пожаловать в Башкортостан! – написал в своей публикации Хабиров.