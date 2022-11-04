Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент России Владимир Путин поздравил главу Башкирии Радия Хабирова с Днем народного единства. Об этом сегодня, 4 ноября, рассказала пресс-служба руководителя республики.

В своем обращении к Хабирову Путин заявил День народного единства – это праздник, который олицетворяет «связь поколений, традиций патриотизма, сплоченности и созидания». По словам президента, чувство персональной ответственности за судьбу граждан России и сегодня.

– Уверен, вместе мы ответим на любые вызовы, решим самые сложные, масштабные задачи. Желаю Вам успехов, здоровья и всего самого доброго, – написал главе Башкирии Путин.

Также слова поздравления в адрес руководителя республики направил премьер-министр России Михаил Мишустин. В своем поздравлении председатель правительства отметил важность отмечаемого страной праздника и пожелал Радию Хабирову успехов и благополучия.