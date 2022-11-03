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НовостиОбщество3 ноября 2022 17:01

Жители Башкирии стали получать платежки с несуществующими долгами

Причиной этому стал технический сбой
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Башкирии стали получать платежки с несуществующими долгами. Об этом сообщила пресс-служба предприятия «Башэлектросбыт».

Компания рассказала, что гражданам вследствие технических причин стали поступать платежные квитанции за минувший октябрь, в которых их ошибочно предупредили о задолженности по оплате электричества.

Предприятие попросила прощения у клиентов за доставленные неудобства, а также напомнила, что всю актуальную информацию по начислениям граждане могут получить, зайдя в Личный кабинет на сайте компании.