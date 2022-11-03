В Башкирии подорожали помидоры, бананы и черный чай

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии за неделю подорожали помидоры, бананы и черный байховый чай. Это следует из статистики, которую опубликовали на своем сайте специалисты Башстата.

Из статистики следует, что цены помидоры выросли на 7%, и теперь их средняя стоимость составляет за килограмм 105,11 рублей. Бананы подорожали на 6% (средняя цена – 88,22 рублей), а черный байховый чай – на 2,2% (1168,26 рублей).

Больше всего за минувшие дня, согласно данным аналитиков, подешевели консервы детского питания – на 2,8% (средняя цена – 987,02 рублей). Также снизилсь на 2,8% цены на яблоки (79,43 рублей) и картофель (25,63).