Фото: Иван ВИСЛОВ

Сегодня, 3 ноября, из Уфы в Ереван запустили прямой авиарейс. Об этом рассказала пресс-служба международного аэропорта башкирской столицы.

Свой первый рейс в столицу Армении осуществила компания «Shirak Avia». Авиаперевозчик будет выполнять перелеты дважды в неделю: в четверг и воскресенье. Пассажиров до места назначения будет доставлять самолет Boeing 737-500, на борту которого способно уместиться 131 человек. Время в пути – три часа.

Пресс-служба уфимского аэропорта напомнила, что по понедельникам из Уфы в Ереван продолжает осуществлять авиакомпания «Азимут».