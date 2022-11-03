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НовостиОбщество3 ноября 2022 8:12

Из Уфы в Ереван запустили прямой авиарейс

Полеты по данному маршруту теперь будут осуществляться трижды в неделю
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Иван ВИСЛОВ

Сегодня, 3 ноября, из Уфы в Ереван запустили прямой авиарейс. Об этом рассказала пресс-служба международного аэропорта башкирской столицы.

Свой первый рейс в столицу Армении осуществила компания «Shirak Avia». Авиаперевозчик будет выполнять перелеты дважды в неделю: в четверг и воскресенье. Пассажиров до места назначения будет доставлять самолет Boeing 737-500, на борту которого способно уместиться 131 человек. Время в пути – три часа.

Пресс-служба уфимского аэропорта напомнила, что по понедельникам из Уфы в Ереван продолжает осуществлять авиакомпания «Азимут».