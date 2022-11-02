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НовостиОбщество2 ноября 2022 14:48

В Салавате хотят потратить на новогодние украшения до 8 миллионов рублей

Тендер появился на официальном сайте госзакупок
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
По мнению Хабирова, сейчас все силы республика должна бросать на поддержку семей участников СВО.

По мнению Хабирова, сейчас все силы республика должна бросать на поддержку семей участников СВО.

Власти Салавата готовы потратить на строительство ледовых городов до 8 миллионов рублей.

Известно, что в тендере, размещенном центром закупочных процедур Салавата, входит обустройство нескольких ледовых городков из льда, установка и украшение пиксельных елок, горок, скульптур и катка. Всего на эти мероприятия по центр готов выделить до 8 миллионов рублей. Все работы нужно провести до 23 декабря.

Напомним, что 17 октября Радий Хабиров запретил районам и городам республики делать закупки на празднование Нового года. Он посоветовал главам районов пересмотреть бюджеты на проведение праздников. По мнению Хабирова, сейчас все силы республика должна бросать на поддержку семей участников СВО.