Фото: Мария ЛЕНЦ

В Уфе сотни людей остались без горячей и холодной воды. Об этом рассказало предприятие «Уфаводоканал».

Сообщается, что возле дома №33 на улице Ухтомского и возле дома №43/10 на Российской произошли утечки из земли. Для их ликвидации рабочим пришлось отключить водопровод. Из-за этого без воды остались жилые дома на улицах Российской, Мусы Джалиля, Ухтомского, Магистральной, Минской, также на Дюртюлинском и Киевском переулках.

Также воды лишились участки садовых товариществ «Строитель СМП-60» и «Железнодорожный», центральные тепловые пункты на улицах Мусы Джалиля и Ухтомского, а также здание №148 на Новороссийской.