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НовостиОбщество2 ноября 2022 8:23

Самолет рейса Уфа-Москва на взлете столкнулся с птицей

К счастью, это не привело к каким-либо последствиям
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Иван ВИСЛОВ

Вчера днем, 1 ноября, самолет рейса Уфа-Москва столкнулся с птицей. Об этом сообщил телеграм-канал «Авиаинцидент».

Сообщается, что после взлета воздушного судна в международном аэропорту «Уфа» командир борта доложил о подозрении на столкновение с птицей на разбеге. Однако параметры работы были в норме, и самолет продолжил полет столичного аэродрома «Шереметьево».

Напомним, похожий случай, правда, с менее благополучным исходом, произошел этим летом. В летевший из Санкт-Петербурга в Уфу самолет попала птица. Взлет пришлось прервать из-за столкновения.