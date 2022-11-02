Фото: vk.com/bashkiruniversity

Созданный на базе БашГУ и УГАТУ вуз возглавил Вадим Захаров. Об этом рассказала пресс-служба администрации главы Башкирии.

Вчера, 1 ноября, в результате слияния Башкирского государственного и Уфимского государственного авиационного технического университетов был создан Уфимский университет науки и технологий.

Создание нового вуза произошло по инициативе и при поддержке главы Башкирии Радия Хабирова, оно длилось более двух лет. Слияние учреждений, как утверждает пресс-служба администрации руководителя республики, поддержали ученые советы обоих университетов.

– Теперь каждый второй студент республики – студент нашего нового университета. А к 2030 году университет должен войти в число тридцати лучших вузов России, – сообщается в публикации пресс-службы администрации главы Башкирии.