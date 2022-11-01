Курултай: в 2023 году дефицит бюджета Башкирии планируется 14,5 млрд рублей

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В 2023 году дефицит бюджета Башкирии планируется в размере 14,5 миллиардов рублей. Об этом рассказал председатель регионального парламента.

Министерство финансов республики передало Государственному собранию проект бюджета региона. Доходы бюджета Башкирии на 2023 год прогнозируется спрогнозированы в объеме 265,1 миллиардов рублей, расходы – 279,6 миллиардов.

Дефицит планируется в размере 14,5 миллиардов. По словам спикера парламента, «источники его финансирования определены» и независимо от окончательных параметров он будет социально ориентированным.

– Бюджет всегда составляется осторожно и отражает самые скромные ожидания. На начальном этапе наша главная задача – полностью покрыть реальными источниками доходов социальные расходы и поддержать все бюджетозависимые сферы. В дальнейшем поступления в бюджет, которые не были изначально в нем учтены, станут дополнительным ресурсом для развития, – заявил Толкачев.