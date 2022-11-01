В Башкирии ожидаются снегопады и заморозки до -4°

Фото: Иван МАКЕЕВ

Завтра, 2 октября, в Башкирии ожидаются снегопады и заморозки. Это следует из прогноза погоды, который опубликовали сотрудники пресс-службы регионального МЧС.

Жителям республики стоит ждать облачной погоды, а также осадков в виде мокрого снега. Ветер будет восточный 9-14 метров в секунду, ночью в некоторых районах прогнозируются порывы до 18 метров в секунду.

Ночь выдастся холодной, столбики термометров опустятся до -4, +1°, а днем воздух прогреется до +3, -2°.

Кроме того, из-за осадков на региональных дорогах ожидается гололедица и снежные накаты. Также прогнозируется туман, видимость из-за него составит 500 и менее метров.