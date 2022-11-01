В Башкирии начался осенний призыв 2022

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В Башкирии начался осенний призыв. Как сообщил военный комиссар республики Михаил Блажевич, в ходе него на срочную службу будет направлено более четырех тысяч человек. Отправки новобранцев начнутся уже через девять дней – с 10 ноября. Каждого призывника планируется обеспечить обмундированием, несессером, продовольствием, а также вещевым имуществом.

Отдельно Михаил Блажевич подчеркнул, что предстоящий призыв никак не связан с проведением специальной военной операции.

– Все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения и проходить военную службу на территории Российской Федерации, а военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания, – заявил военком.

Оповещать граждан о явке в военкоматы будут путем вручения повесток лично в руки сотрудниками военных комиссариатов, либо по месту работы или учебы должностными лицами организаций.

Осенний призыв в Башкирии закончится 31 декабря 2022 года.