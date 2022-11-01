Фото: Иван Макеев

В Башкирии число недостроенных объектов сократилось на 15%. Об этом рассказал премьер-министр республики Андрей Назаров.

Глава правительства провел совещание с руководителями муниципалитетов, в ходе которого были рассмотрены меры по сокращению объемов незавершенного строительства. По словам Назарова, в Башкирии была принята необходимая нормативная база и утвержден порядок списания данных объектов.

В настоящее время, как сообщил премьер-министр, в Башкирии насчитывается порядка 1700 объектов незавершенного строительства. По сравнению с началом 2022 года их числосократилось на 15%.

– Позитивная динамика складывается по региональным объектам незавершенного строительства по линии Министерства транспорта и дорожного хозяйства. Если на начало года в реестре числился 141 объект, то в октябре их стало уже 85, – заявил Назаров.