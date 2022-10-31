Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Глава Башкирии Радий Хабиров из-за непогоды поручил чиновникам перейти на новый режим работы. Свое поручение он отдал сегодня, 31 октября, на очередном правительственном совещании в Центре управления республикой.

Хабиров заявил исполняющей обязанности министра ЖКХ Ирине Головановой, министру транспорта Александу Булушеву и главе Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям Фариту Гумерову, что в последнее время погода стала непредсказуемой, и потому в таких условиях необходимо быть максимально бдительными.

Глава республики поручил руководителям ведомств перейти в «режим повышенной готовности», что все службы при случае были в состоянии оперативно отреагировать на возникшую вследствие непогоды ситуацию.