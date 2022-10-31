Радий Хабиров рассказал о третьем башкирском батальоне добровольцев

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Радий Хабиров рассказал о третьем башкирском добровольческом батальоне имени Салавата Юлаева. Подробности о его формировании руководитель региона поведал на оперативном совещании в Центе управления республикой.

– К нам обратились ветераны Росгвардии имеющие боевой опыт. Они очень плотно поработали организационно и пришли ко мне с сообщением о нескольких сотнях желающих записаться добровольцами. Просили меня поддержать эту инициативу и оказать поддержку. В результате мы формируем третий батальон, он будет носить имя Салавата Юлаева – это идея авторов инициативы. Уже дал поручение, чтобы правительство взяло на себя поддержку батальона. Все они попадают под меры поддержки, которые у нас есть в отношении мобилизованных и в отношении добровольцев. В батальон обратилось уже около тысячи человек, – рассказал Хабиров.