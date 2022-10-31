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НовостиПроисшествия31 октября 2022 4:29

Житель Башкирии получил 3,6 лет условно за дачу взятки госавтоинспектору

Мужчина очень хотел получить водительские права без сдачи необходимых экзаменов
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Подозреваемый не стал отпираться и чистосердечно во всем признался

Подозреваемый не стал отпираться и чистосердечно во всем признался

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Чишминском районе вынесли приговор 48-летнему жителю Благоварского района – его признали виновным в даче взятки инспектору ГИБДД и приговорили к 3,6 годам условно.

Как уточнили в региональном Следственном комитете, в августе 2019 года подсудимый через знакомого передал взятку в размере 28 тысяч рублей инспектору МРЭО ГИБДД, чтобы тот помог получить водительские права без прохождения необходимых экзаменов. Инспектор в свою очередь внес ложные сведения в экзаменационные листы, после чего подозреваемый получил долгожданные права.

- Подсудимый признал вину в совершенном преступлении. Суд приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно. Уголовное дело в отношении посредника рассматривается в суде. Расследование уголовного дела в отношении получателя взятки продолжается, - отметили в пресс-службе регионального Следкома.