Житель Башкирии получил 3,6 лет условно за дачу взятки госавтоинспектору

Подозреваемый не стал отпираться и чистосердечно во всем признался Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Чишминском районе вынесли приговор 48-летнему жителю Благоварского района – его признали виновным в даче взятки инспектору ГИБДД и приговорили к 3,6 годам условно.

Как уточнили в региональном Следственном комитете, в августе 2019 года подсудимый через знакомого передал взятку в размере 28 тысяч рублей инспектору МРЭО ГИБДД, чтобы тот помог получить водительские права без прохождения необходимых экзаменов. Инспектор в свою очередь внес ложные сведения в экзаменационные листы, после чего подозреваемый получил долгожданные права.

- Подсудимый признал вину в совершенном преступлении. Суд приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно. Уголовное дело в отношении посредника рассматривается в суде. Расследование уголовного дела в отношении получателя взятки продолжается, - отметили в пресс-службе регионального Следкома.