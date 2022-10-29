В Башкирии гость убил хозяина квартиры, с которым проводил ночь

В Башкирии 47-летний мужчина убил 63-летнего друга, с которым распивал алкоголь.

Подробностями преступления поделились в пресс-службе Следкома Башкирии. По версии следствия, в ночь с 13 на 14 октября двое мужчин распивали алкоголь в деревне Новоельдяково. В один момент между хозяином дома и гостем произошла ссора, которая переросла в драку. Гость оказался сильнее и избил соперника руками и ногами, а затем табуретом. После этого он покинул место преступления. Пострадавший через 12 дней скончался в больнице.

В МВД Башкирии добавили, что пострадавший в первое время после госпитализации не мог вспомнить, как и кто мог нанести ему такие серьезные травмы.

Обвиняемый в нанесении тяжкого вреда здоровья, повлекшего смерть, в содеянном признался и находится под стражей.