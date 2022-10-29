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НовостиОбщество29 октября 2022 6:51

Уфимский геолог поборется за премию «За верность науке - 2022»

Проект Фаниза Ардисламова номинирован в категории «Наука – это круто»
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: https://vk.com/eurasiannoc

Фото: https://vk.com/eurasiannoc

Проект уфимского геолога Фаниза Ардисламова номинирован на премию «За верность науке - 2022».

По данным Евразийского НОЦ, геолог Ардисламов из Уфы неоднократно организовывал геологические конференции, дает комментарии для СМИ и пишет научные работы. Работает кандидат геолого-минералогических наук в БашНИПИнефть и геопарке «Торатау».

Благодаря трудам ученого в Башкирии были созданы заявки по включению геопарков «Янган-Тау» и «Торатау» в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО.

На премию «За верность науке» Ардисламов представил свой проект «Выходныесгеологом». Ученый вместе с желающими (большинство их них - дети) выезжает в небольшие экспедиции по популярным памятникам природы республики и отвечает на возникшие вопросы.

Проект геолога номинирован в категории «Наука – это круто».