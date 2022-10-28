В Уфе из-за ремонта перестанут ходить троллейбусы и трамваи

Фото: ufacity.info

Завтра, 29 октября, в Уфе перестанут ходить троллейбусы и трамваи. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Чиновники сообщили, что на бульваре Ибрагимова будет производится монтаж растяжек, на которые установят дорожные знаки. В связи с этим с 9:00 до 13:00 будет приостановлено движение двух трамвайных маршрутов: №1 «Железнодорожный вокзал – Санаторий «Зеленая роща» и №10 «Железнодорожный вокзал – Госцирк». Также на этот период прекратится работа маршрута № 22 «Северный автовокзал – Ледовый дворец «Уфа-Арена».

Мэрия Уфы попросила граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и порекомендовала в обозначенный период воспользоваться другими видами транспорта.