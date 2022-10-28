Хабиров: реконструкция улицы Октябрьской Революции в Уфе начнется уже в этом году

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе реконструкция улицы Октябрьской Революции в Уфе начнется уже в этом году. Об этом в ходе прямой линии с жителями Башкирии заявил глава республики Радий Хабиров.

– У нас уже есть подрядчик на определенную часть работ. Коллеги мне обещали, что мы уже в этом году начнем там заниматься перекладкой сетей. Вообще, это будет полупешеходная улица. За счет сужения дорожной части мы увеличим тротуарную часть, выравниваем ее (там очень сложный рельеф), заходим во дворы, которые являются объектами культурного наследия, часть распределим, часть распродадим. На благоустройство дворовых территорий источник финансирования я уже нашел , весной уже начнется работа. Проект Октябрьской Революции мы, слава Богу, вроде, общими усилиями сдвинули, – утверждает руководитель региона.