Хабиров поручил вице-премьеру Рустаму Муратову обеспечить IT-безопасность Кабмина Башкирии

Фото: vk.com/muratov_rh

Первый вице-премьер Башкирии Рустам Муратов обеспечит информационную безопасность правительства республики. Соответствующая информация появилась на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу главы Башкирии Радия Хабирова, Муратов будет отвечать за обнаружение, предупреждение и ликвидацию последствий компьютерных атак и реагирование на компьютерные инциденты. От него также требуется внести предложения по определению структурного подразделения, которое будет осуществлять обеспечение информационной безопасности регионального правительства.

Рустам Муратов – первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии и министр экономического развития и инвестиционной политики республики. Пост вице-премьера она занял в 2020 году.