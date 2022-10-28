Хабиров рассказал, будут ли останавливать стройку на Восточном выезде в Уфе

Фото: пресс-служба главы РБ

На прошедшей накануне прямой линии с главой Башкирии Радием Хабировым ему задали вопрос о возможных срывах сроков строительства Восточного выезда в Уфе. Руководитель региона отметил, что если приостановить стройку прямо сейчас, то реализация этого проекта сдвинется еще на 10 лет.

- Объект строится с 90-го года. Столько денег ушло на его консервацию. Когда он стоял, не одна сотня миллионов уходила на его поддержание – откачка воды, какие-то защитные мероприятия. Поэтому сейчас большая задача – его обязательно построить, - заявил Хабиров.

По его словам, финансирование стройки идет согласно графику, а строительные работы идут с опережением.

- Получим тоннель 1200 метров, мост – 1800 метров, 10 километров дороги. В итоге существенно сокращается время въезда в Уфу, разгружаются трассы, мост. Для полуострова Уфы получаем дополнительный мост, сквозную трассу, - подчеркнул глава Башкирии.