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Общество27 октября 2022 14:08

Бизнесмен из Башкирии задолжал налогов на 1 млрд рублей и лишился 100 объектов недвижимости

Все имущество должника было арестовано по решению суда
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: Рустем Ахунов

Фото: Рустем Ахунов

Предприниматель из Башкирии Марат Ибатуллин накопил долгов по налогам на сумму в 1 млрд рублей. Он долго судился с Налоговой службой, но недавно Верховный суд РФ отклонил его требования и постановил: долги по налогам взыскать. Тяжбы начались еще в 2018 году, но завершилась история лишь недавно, когда судебные приставы наложили арест на имущество бизнесмена.

Известно, что предприниматель занимается торговлей одеждой и обувью в сети магазинов сети «Арзан». Четыре года назад во время выездной налоговой проверки сотрудники ведомства и насчитали задолженность по налогам и сборам в размере миллиарда рублей. По завершении судебных разбирательств судебные приставы арестовали все объекты недвижимости, принадлежащие Марату Ибатуллину. Об этом сообщает ФНС по Башкирии.