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Общество28 октября 2022 4:25

В Башкирии прокуроры обязали мэрию обустроить дорогу и тротуары к новостройкам

Данные меры были приняты после обращения местных жителей
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Прокуратура Башкирии

Фото: Прокуратура Башкирии

В Башкирии прокуроры обязали мэрию Стерлитамака обустроить дорогу и тротуары к новостройкам. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Как сообщает ведомство, из-за того, что к двум новым жилым домам не были построены подъездные дороги и тротуары, в период таяния снега и во время сильных дождей местным жителям проблематично передвигаться по улице.

Жители улицы Былинной обратились в прокуратуры. Ведомство провело проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и сочло жалобы граждан обоснованными.

– Прокурор города в судебном порядке потребовал от муниципалитета устранить выявленные нарушения. Суд посчитал доводы прокуратуры обоснованными и удовлетворил их. Решение суда не вступило в законную силу, – сообщила республиканская прокуратура.