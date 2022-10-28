В Уфе построят дорогу за 292 млн рублей

Фото: ufacity.info

В Демском районе Уфы построят новую дорогу. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Строительство новой улицы Мечтателей в микрорайоне Серебряный ручей обойдется властям в 292 миллиона рублей. Проект будет профинансирован из бюджета республики и города.

Протяженность улицы составляет 716 метров. Здесь планируется четырехполосная дорога с пешеходным тротуаром и велодорожкой.

– В настоящее время осуществляются работы по переврезке старых ниток сетей на новые, установке бортовых камней, отсыпке ПГС на правом боковом проезде улицы Мечтателей, 6, 8, – сообщила мэрия.

Завершение работ запланировано в четвертом квартале 2023 года в преддверии 450-летия башкирской столицы.