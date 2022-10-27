Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал идею создания третьего добровольческого батальона

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Башкирии Радий Хабиров решил поддержать третий добровольческий батальон имени Салавата Юлаева. Об этом руководитель республики рассказал на своей личной странице в социальных сетях.

Руководитель региона отметил, что в добровольческий батальон изъявили желание вступить уже 700 человек. Каждый из них – человек «с боевым опытом, прошедшие горячие точки». Хабиров пообещал обеспечить бойцов техникой и обмундированием, а также оказывать поддержку не только на этапе формирования батальона, но и в будущем.

– Им будут положены те же выплаты, что и участникам батальонов имени Шаймуратова и Доставалова, а на членов их семей будут распространяться все те меры поддержки, которые мы приняли в отношении семей военнослужащих – участников СВО, – отметил Хабиров.