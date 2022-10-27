В Башкирии взлетели цены на помидоры, куриные яйца и огурцы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии за неделю значительно подорожали помидоры, куриные яйца и огурцы. Это следует из данных, опубликованных специалистами Башстата.

Согласно данным аналитиков, помидоры подорожали на 14,3%, теперь их средняя цена составляет 98,19 рублей. Цены на куриные яйца выросли на 6,3% (67,97), на огурцы – на 5,9% (80,65).

Большего всего за семь дней подешевела (на 8,1%) белокочанная капуста, средняя цена на нее сейчас составляет 18,15 рублей. Также цены сильно рухнули на свеклу (4,7% – 24,16) и морковь (3,4% – 25,25).