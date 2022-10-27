Власти Башкирии назвали дату начала осеннего призыва

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, когда в Башкирии начнется осенний призыв на срочную службу. Дату в своей публикация в социальных сетях обозначил заместитель председателя регионального парламента Рустам Ишмухаметов.

Как правило, осенний призыв всегда начинался первого октября. По словам Ишмухаметов, в связи с проведением частичной мобилизации и возросшей нагрузкой на военные комиссариаты он был отложен в это году ровно на месяц – до 1 ноября.

Из Башкирии будет призвано около четырех тысяч человек. В зону специальной военной операции, как утверждает зампредседателя Курултая, никто из них направлен не будет.

Срок службы остается прежним – один год.