В Уфе на выходных пройдут сельхозярмарки

Фото: Михаил ФРОЛОВ
На выходных, 29 и 30 октября, в Уфе пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
В субботу заработают следующие площадки:
– на участке автодороги по улице Правды от Таллинской до Ухтомского;
– на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей;
– перекрестке улицы Мушникова и бульвара Баландина;
– возле домов № 3,5,7 и 20 по улице Рабкоров;
– возле парка «Волна»;
– на площади перед Дворцом спорта;
– на площади перед Дворцом молодежи;
– на площади имени Серго Орджоникидзе.
На следующий продолжат свою работу все рямркаи, за исключением площадок на улице Правды и возле парка «Волна».
Ярмарки будут работать с 10.00 до 16.00.