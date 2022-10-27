В Уфе на выходных пройдут сельхозярмарки

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На выходных, 29 и 30 октября, в Уфе пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

В субботу заработают следующие площадки:

– на участке автодороги по улице Правды от Таллинской до Ухтомского;

– на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей;

– перекрестке улицы Мушникова и бульвара Баландина;

– возле домов № 3,5,7 и 20 по улице Рабкоров;

– возле парка «Волна»;

– на площади перед Дворцом спорта;

– на площади перед Дворцом молодежи;

– на площади имени Серго Орджоникидзе.

На следующий продолжат свою работу все рямркаи, за исключением площадок на улице Правды и возле парка «Волна».

Ярмарки будут работать с 10.00 до 16.00.