В Уфе заслуженный артист России Дмитрий Дюжев встретился со студентами БГПУ

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вчера, 27 октября, в Уфе в известный российский актер Дмитрий Дюжев встретился со студентами БГПУ. Как сообщают корреспонденты «Молодежной газеты», артист выступил для учащихся с лекцией в рамках форума «Новые горизонты в педагогических вузах», одним из спикеров которого стал другой известный актер – Сергей Жигунов.

Лекция Дюжева посвящена мотивации и пути к успеху. Заслуженный артист России остался очень доволен прошедшей встречей. Артиста порадовала тактичность и воспитанность уфимских студентов. По его мнению, молодые люди – то самое поколение, «о котором мечтали наши прадедушки».

– Глядя в ваши ясные, открытые миру, знаниям глаза у меня появилась надежда на вас, наше юное, любимое поколение, которое выросло в комфортное время, не зная дефицита, талонов, недостатков одежды и еды, – заявил Дмитрий Дюжев.