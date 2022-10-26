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Общество26 октября 2022 14:27

В Башкирии запустили седьмую по счету солнечную электростанцию

Новая СЭС заработала в Агидели
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: vk.com/radiyhabirov

Фото: vk.com/radiyhabirov

26 октября в Башкирии запустили новую, уже седьмую по счету солнечную электростанцию. О начале работы новой СЭС в Агидели рассказал Радий Хабиров у себя на странице в соцсетях. Старт работы объекта был приурочен к церемонии открытия Российского энергетического форума в Уфе. Ранее солнечные электростанции были построены и успешно работают в Хайбуллинском, Куюргазинском, Зианчуринском, Бурзянском, Стерлибашевском, Гафурийском районах. А совсем скоро еще одна такая станция будет достроена в Баймаке.

Глава республики отметил, что теперь экологически чистая электроэнергия будет производиться на территориях, которые долгое время оставались невостребованными, хотя там должна была появиться Башкирская АЭС, но этим планам не суждено было сбыться.

- Долгие годы содержание законсервированной промзоны обременяло бюджеты разных уровней. Теперь эта территория будет работать на благо жителей и экономики, - подчеркнул Хабиров.