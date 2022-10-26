В Уфе ремонт арочного моста планируют закончить в 2024 году

Фото: ufacity.info

В Уфе ремонт арочного моста через реку Белую планируют закончить в 2024 году. Об этом рассказал пресс-служба мэрии города.

Реконструкция объекта началась чуть больше полугода назад – 1 марта. Строительно-монтажные работы предполагают укрепление опор и замену пролетных строений. Согласно заключенному муниципальному контракту, ремонт должен завершиться в 2025 году, закончить работы власти стремятся в 2024 году – аккурат к 450-летию Уфы. Для этого был разработан график параллельного введения демонтажных работ, устройства опор и сбора металлоконструкций.

На сегодняшний день уже полностью демонтированы на нескольких опорах, проезжая часть мостового перехода, а также перильные ограждения и опоры наружного освещения с инженерными коммуникациями.

– В настоящее время строители заняты демонтажем пролетного строения на опорах №5-№6, устройством временных опор на арке для демонтажа металлоконструкций и буронабивных свай фундаментов опор, – рассказали сотрудники уфимской администрации.

После ввода моста в эксплуатацию, как утверждают власти, в направлении южного въезда в Уфу и выезда из нее будет функционировать 11 полос движения.