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Из Уфы запустят прямые авиарейсы в Пхукет, Самарканд и Урумчи. Об этом со ссылкой на решение межведомственной комиссии Росавиации сообщило информационное агентство «Башинформ».

Перелеты будет осуществлять компания «Азимут» . Самолеты из башкирской столицы в китайский город Урумчи будет летать трижды в неделю, в Пхукет – дважды.

Напомним, вчера, 26 октября, стало известно, что из Уфы запустят прямые авиарейсы в Египет. Рейсы в Хургаду будут осуществляться уже с 15 ноября, а в Шарм-эль-Шейх – с 3 декабря. Летать самолеты по данным маршрутам будут раз в 10 дней.