В 2022 году жилье в новостройках Уфы подорожало в среднем до 120 тысяч рублей за квадратный метр

Фото: Рустем Ахунов

В 2022 году стоимость «квадрата» жилья в новостройках Уфы выросло до 120,6 тысяч рублей.

Накануне состоялось заседание Ассоциации застройщиков Башкирии, где представители отрасли и чиновники обсуждали положение на рынке новостроек. Одним из докладчиков выступил управляющий Башкирского отделения Сбербанка Азамат Салихов. Он рассказал об изменениях стоимости квадратного метра жилья в Уральском регионе в 2022 году. В специальной таблице представители банка показали, как менялась средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках и показали тоже самое по городам.

Как оказалось, в январе 2022 года в квадратный метр в новостройке по всему Уральскому региону в среднем обходился застройщикам в 81,8 тысяч рублей, а в октябре уже достиг 98,5 тысяч рублей. Самые дорогие новостройки на октябрь этого года в этом регионе сдаются в Екатеринбурге. Там квадрат на начало месяца стоил 122,4 тысячи рублей. Самые дешевые новостройки – в Кургане. Там за квадрат просят 79,5 тысяч рублей.

В Уфе за квадратный метр в новостройках в январе 2022 года просили 103,1 тысячу рублей. В начале октября за квадрат в новом доме в башкирской столице застройщики просят 120,6 тысяч рублей.