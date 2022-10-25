В Уфе женщина отсудила 100 тыс. рублей за травму, полученную при посадке в троллейбус

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Уфе женщина получила компенсацию за травму, полученную при посадке в троллейбус. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел на улице Первомайской в 2018 году. Водитель троллейбуса не убедился в безопасности посадки пассажиров в салон и начал движение. Из-за этого женщина, не успев зайти транспорт, повредила мениск. Ей пришлось пройти долгое лечение и реабилитацию.

В результате суд обязал выплатить потерпевшей 100 тысяч рублей в качестве компенсации. Также водитель троллейбуса был привлечен к ответственности по статье за нарушение ПДД. Ему был назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.