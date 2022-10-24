Башкирия выделит более 2,5 млрд рублей на помощь ЛНР

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Башкирия выделит несколько миллиардов рублей на помощь Луганской Народной республике. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал депутат регионального Государственного собрания от партии КПРФ Рустам Хафизов.

В своей публикации политик рассказал, о визите делегации фракции в город Красный луч. По его словам, пострадавший от военных действий регион получит от Башкирии помощь на сумму более 2,5 миллиардов рублей.

– Миссия добра не заканчивается и обязательно будет продолжена, – написал в своей публикации Хафизов.