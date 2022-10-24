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Общество24 октября 2022 11:59

Жители Стерлитамака на 5 дней останутся без электричества

Это связано с проведением ремонтных работ
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Стерлитамака на пять дней останутся без электричества. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Из-за проведения ремонтных работ электроэнергия сегодня и завтра будет отключена на улицах Карла Маркса, Садовой, Пушкина и Халтурина. В среду, 26 октября, в садовом товариществе «Локомотив», 27 числа – в Нефтяной университете, 28-го – в общежитии на улице Курчатова.

Более подробно ознакомиться с графиком отключения и списком улиц можно в документе, опубликованном на сайте мэрии Стерлитамака.