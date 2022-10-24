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Происшествия24 октября 2022 8:15

В Башкирии глава сельсовета незаконно присвоил себе чужое имущество и продал его

Преступление случилось в Давлекановском районе
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Давлекановском районе Башкирии глава сельского совета признали виновным в присвоении себе чужого имущества. Об расскзала пресс-служба регионального Следственного комитета.

Установлено, что сельскому поселению в 2012 году был безвозмездно передан сельско-производственный комплекс. Шесть лет спустя глава поселения нанял местного жителя, чтобы тот демонтировал ограждение и сдал его в пункт приема металлов. Выручку в размере 35 тысяч рублей мужчина передал своему нанимателю.

В результате произошедшего сельскому поселению был причинен материальный ущерб на сумму более 400 тысяч рублей. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей за присвоение чужого имущества, совершенное с использованием своего служебного положения.

Подсудимый признал вину и возместил ущерб. Также ему был назначен штраф в 100 тысяч рублей.