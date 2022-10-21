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Общество21 октября 2022 13:00

С начала 2022 года в лифтах жилых домов в Уфе застряли более 1,1 тыс. человек

Мэрия поручила профильным службам проверить подъемники
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
С начала 2022 года службу спасения Уфы поступило 1 115 обращений от людей, застрявших в лифтах жилых домов

С начала 2022 года службу спасения Уфы поступило 1 115 обращений от людей, застрявших в лифтах жилых домов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала 2022 года службу спасения Уфы поступило 1 115 обращений от людей, застрявших в лифтах жилых домов. В 388 случаях запертыми оказались дети. Об этом 21 октября сообщили на совещании городского оперативного штаба.

По правилам на деблокацию подъемника дается не больше 30 минут. В 453 случаях у аварийных служб ушло гораздо больше времени.

Вице-мэр Сергей Кожевников поручил профильным службам провести выборочную проверку лифтов в домах Уфы. Чиновник попросил обратить внимание на работоспособность кнопок вызова и связи с диспетчером.