С начала 2022 года в лифтах жилых домов в Уфе застряли более 1,1 тыс. человек

С начала 2022 года службу спасения Уфы поступило 1 115 обращений от людей, застрявших в лифтах жилых домов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала 2022 года службу спасения Уфы поступило 1 115 обращений от людей, застрявших в лифтах жилых домов. В 388 случаях запертыми оказались дети. Об этом 21 октября сообщили на совещании городского оперативного штаба.

По правилам на деблокацию подъемника дается не больше 30 минут. В 453 случаях у аварийных служб ушло гораздо больше времени.

Вице-мэр Сергей Кожевников поручил профильным службам провести выборочную проверку лифтов в домах Уфы. Чиновник попросил обратить внимание на работоспособность кнопок вызова и связи с диспетчером.