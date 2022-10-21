Доходы бюджета Башкирии за 9 месяцев 2022 года выросли на 20,9%

Доходы консолидированного бюджета Башкирии по итогам девяти месяцев 2022 года составили 233,9 млн рублей

Доходы консолидированного бюджета Башкирии по итогам девяти месяцев 2022 года составили 233,9 млн рублей – на 20,9% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом 21 октября сообщил региональный Минфин.

– Налоговые и неналоговые доходы составили 171 565,8 млн рублей или 76,1% к годовому плану, увеличившись по сравнению с поступлениями аналогичного периода 2021 года на 35 298,3 млн рублей или в 1,3 раза, – передали в ведомстве.

Расходы бюджета выросли на 18,1% и составили 226,1 млн рублей. 73,5% трат заняла социальная составляющая казны – 146,8 млн рублей.