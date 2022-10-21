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Общество21 октября 2022 10:54

Доходы бюджета Башкирии за 9 месяцев 2022 года выросли на 20,9%

Поступления в казну составили 233,9 млн рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Доходы консолидированного бюджета Башкирии по итогам девяти месяцев 2022 года составили 233,9 млн рублей

Доходы консолидированного бюджета Башкирии по итогам девяти месяцев 2022 года составили 233,9 млн рублей

Доходы консолидированного бюджета Башкирии по итогам девяти месяцев 2022 года составили 233,9 млн рублей – на 20,9% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом 21 октября сообщил региональный Минфин.

– Налоговые и неналоговые доходы составили 171 565,8 млн рублей или 76,1% к годовому плану, увеличившись по сравнению с поступлениями аналогичного периода 2021 года на 35 298,3 млн рублей или в 1,3 раза, – передали в ведомстве.

Расходы бюджета выросли на 18,1% и составили 226,1 млн рублей. 73,5% трат заняла социальная составляющая казны – 146,8 млн рублей.