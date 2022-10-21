В Башкирии построят 3 га теплиц для выращивания овощей за 225 млн рублей

На ферме в Буздякском районе Башкирии на площади в три гектара построят теплицы для выращивания овощей Фото: Михаил ФРОЛОВ

На ферме в Буздякском районе Башкирии на площади в три гектара построят теплицы для выращивания овощей. Проект, в который предприниматель и глава хозяйства Ралиф Сайфутдинов вложит 225 млн рублей, внесен в перечень приоритетных. Об этом 21 октября сообщили в региональном правительстве.

– Текущий объем тепличного комплекса возрастет в 13 раз. Это значительно увеличит количество выращиваемых овощей и позволит создать дополнительные рабочие места, – отметил замминистра экономического развития республики Марат Исламов.

Теплицы будут построены до конца 2023 года. За счет модернизации производства ферма будет выращивать почти 3 тыс. тонн свежих огурцов и помидоров. На базе аграрного комплекса также создадут 33 новых рабочих места.

Как добавили в правительстве Башкирии, увеличение объемов производства плодоовощной продукции позволит создать условия для импортозамещения в условиях санкций и сокращения поставок. Также предполагается, что запуск проекта повысит доступность овощей за счет субсидирования затрат на покупку оборудования.