На следующей неделе в 17 жилых домах в Уфе отключат холодную и горячую воду

На следующей неделе горячую и холодную воду отключат в 17 жилых домах Уфы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На следующей неделе горячую и холодную воду отключат в 17 жилых домах Уфы. Водоснабжение будет приостановлено из-за плановых ремонтных работ. Об этом предупредил «Уфаводоканал».

24 октября (понедельник) с 10:00 до 22:00 горячей и холодной воды не будет в домах по улицам:

– Кольцевой, 134/1, 136/1, 138, 138/1, 140;

– Кремлевской, 25, 27, 31, 32, 36;

– Черниковской, 19/2, 25/1.

27 октября (четверг) с 10:00 до 20:00 холодное водоснабжение приостановят в домах по улице Транспортной, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 28/1.