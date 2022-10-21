Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 октября 2022 15:48

На следующей неделе в 17 жилых домах в Уфе отключат холодную и горячую воду

Это связано с плановыми ремонтными работами
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
На следующей неделе горячую и холодную воду отключат в 17 жилых домах Уфы

На следующей неделе горячую и холодную воду отключат в 17 жилых домах Уфы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На следующей неделе горячую и холодную воду отключат в 17 жилых домах Уфы. Водоснабжение будет приостановлено из-за плановых ремонтных работ. Об этом предупредил «Уфаводоканал».

24 октября (понедельник) с 10:00 до 22:00 горячей и холодной воды не будет в домах по улицам:

– Кольцевой, 134/1, 136/1, 138, 138/1, 140;

– Кремлевской, 25, 27, 31, 32, 36;

– Черниковской, 19/2, 25/1.

27 октября (четверг) с 10:00 до 20:00 холодное водоснабжение приостановят в домах по улице Транспортной, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 28/1.