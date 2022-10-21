В Уфе обокравших Toyota Land Cruiser воров нашли через 15 минут

фото: МВД РБ

В Уфе двое мужчин обокрали припаркованный Toyota Land Cruiser. Злоумышленников нашли и задержали через 15 минут. Об этом сообщило региональное МВД.

Полицейских на место преступления вызвал владелец элитного внедорожника – 50-летний житель города Салавата. Он рассказал, что находился в ресторане по улице Ленина, когда у его автомобиля сработала сигнализация. Потерпевший выбежал на улицу и увидел, что заднее пассажирское стекло машины разбито, а из салона пропала сумка с документами, банковскими картами и наличностью в размере 43 тыс. рублей.

– Буквально через 15 минут недалеко от места преступления сотрудниками Управления уголовного розыска совместно с уфимскими коллегами предполагаемые злоумышленники были установлены и задержаны. Ими оказались ранее неоднократно судимые 37 и 40-летние жители Ростовской области, – рассказали в МВД.

Против подозреваемых возбудили уголовное дело о краже. Сейчас они находятся под стражей. Полицейские проверяют их причастность к аналогичным преступлениям на территории Уфы.