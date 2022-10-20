В Башкирии двое местных жителей убили и закопали в поле дальнобойщика

фото: СК РБ

В Учалинском районе Башкирии двое местных жителей убили и закопали в поле дальнобойщика из Челябинской области. Оба сейчас задержаны. Об этом 20 октября сообщили в Следственным комитете и МВД республики.

Преступление произошло 29 сентября. Вечером 34-летний дальнобойщик оставил свой грузовик на автостоянке и встретился с приятелями. Компания из четырех человек распивала спиртное, а затем потерпевший и двое подозреваемых 30 и 26 лет пошли в сауну. На обратном пути между погибшим и его знакомыми завязался конфликт на бытовой почве. Злоумышленники вывезли мужчину в лес, где начали его жестоко избивать.

– Подозреваемые нанесли потерпевшему множественные удары руками и ногами, а также балонным ключом по различным частям тела, а также несколько раз ударили ножом, после чего привязали его буксировочным тросом к автомобилю и оттащили в поле, где нанесли уже смертельное ножевые ранения. На следующий день, злоумышленники вернулись на место преступления с лопатами и закопали свою жертву, – передали в СК РБ.

30 сентября в полицию о пропаже погибшего сообщила его родственница. Она рассказала сотрудникам, что тот перестал выходить на связь после того как оказался в Учалинском районе. В ходе поисков волонтеры нашли части телефона дальнобойщика и его вещи. Следственный комитет сразу же возбудил уголовное дело об убийстве. Сыщики выяснили, с кем выпивал потерпевший в день исчезновения, и сначала задержали одного подозреваемого. Тот сказал, что его товарищ убил дальнобойщика и заставил помочь спрятать тело. Когда на допрос вызвали второго подозреваемого, он попытался переложить ответственность на первого.

В ходе дальнейших следственных мероприятий СК удалось выяснить, что к убийству причастны оба мужчин. Сейчас они находятся под стражей.