В Уфе откроют серийное производство мебели за 24,8 млн рублей

В «Уфимском» индустриальном парке запустят серийное производство мебели Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В «Уфимском» индустриальном парке запустят серийное производство мебели. Инвестор – компания «Фаро» – вложит в проект 24,8 млн рублей. Об этом 20 октября сообщило региональное правительство.

– Запустить предприятие инвестор планирует уже в 2023 году. При выходе на полную мощность он сможет обеспечить рынок достаточным ассортиментом продукции и конкурировать со многими производствами России, – отметил гендиректор Корпорации развития Башкирии Наиль Габбасов.

Он добавил, что на базе предприятия будет создано 33 рабочих места.