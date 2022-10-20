Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 октября 2022 11:11

В Уфе откроют серийное производство мебели за 24,8 млн рублей

На базе предприятия будет создано 33 рабочих места.
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В «Уфимском» индустриальном парке запустят серийное производство мебели

В «Уфимском» индустриальном парке запустят серийное производство мебели

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В «Уфимском» индустриальном парке запустят серийное производство мебели. Инвестор – компания «Фаро» – вложит в проект 24,8 млн рублей. Об этом 20 октября сообщило региональное правительство.

– Запустить предприятие инвестор планирует уже в 2023 году. При выходе на полную мощность он сможет обеспечить рынок достаточным ассортиментом продукции и конкурировать со многими производствами России, – отметил гендиректор Корпорации развития Башкирии Наиль Габбасов.

Он добавил, что на базе предприятия будет создано 33 рабочих места.