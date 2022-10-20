Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 октября 2022 10:02

В центре Уфы в ночь на 21 и 22 октября будут закрывать перекрестки

Это связано с прокладкой подземной канализации
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: 2гис

фото: 2гис

В центре Уфы на две ночи будут закрывать движение на перекрестках. С 20:00 20 октября до 6:00 21 октября ограничат проезд на пересечении улиц Ленина и Октябрьской Революции, а с 21 по 22 октября в тот же период времени – на пересечении Чернышевского и Ленина. Это связано с прокладкой подземной канализации, передали в городской администрации.

– На время перекрытия будет изменена схема движения маршрутов общественного транспорта, – добавили в мэрии.

Городские службы попросили жителей заранее планировать свои поездки с учетом ограничений.