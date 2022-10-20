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Общество20 октября 2022 4:28

В Башкирии запустят производство инъекционных игл за 300 млн рублей

Предприятие планируют разместить в городе Кумертау
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
На базе территории опережающего развития в башкирском городе Кумертау планируется запустить производство инъекционных игл для шприцев и других медицинских приборов

На базе территории опережающего развития в башкирском городе Кумертау планируется запустить производство инъекционных игл для шприцев и других медицинских приборов

Фото: Олег ЗОЛОТО

На базе территории опережающего развития в башкирском городе Кумертау планируется запустить производство инъекционных игл для шприцев и других медицинских приборов. Инвестор – компания «Медицинские технологии» – намерен вложить в проект более 300 млн рублей. Об этом 19 октября сообщило региональное правительство.

– Реализация инвестиционного проекта будет способствовать обеспечению российских предприятий и организаций качественными медицинскими изделиями. Это даст хороший толчок развитию медицинской промышленности и позволит локализовать производство в рамках импортозамещения, – рассказал министр экономического развития Башкирии Рустам Муратов.

Реализация проекта запланирована до 2030 года. На базе предприятия, по текущим оценкам, будут работать 57 человек. Продукцию планируется продавать медучреждениям как Башкирии, так и близлежащих регионов. Инвестор собирается выпускать до 220 млн инъекционных игл в год с выручкой в 264 млн рублей.