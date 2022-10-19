Под Уфой BMW намотало на столб, водитель попал в больницу

фото: МЧС РБ

Сегодня, 19 октября, на автодороге в селе Михайловке Уфимского района BMW столкнулась со столбом. Электроопора буквально прошила иномарку до середины салона. Водитель выжил, но получил травмы. Об этом сообщил региональное МЧС.

– На место выехали пожарные подразделения Уфимского пожарно-спасательного горнизона, – передали в экстренном ведомстве. – Водитель, мужчина 1985 года рождения с различными травмами был госпитализирован в ГКБ №21.

фото: МЧС РБ

В причинах и обстоятельствах аварии разбирается дорожная полиция.