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Происшествия19 октября 2022 11:05

Под Уфой BMW намотало на столб, водитель попал в больницу

Мужчину доставили в больницу №21
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Сегодня, 19 октября, на автодороге в селе Михайловке Уфимского района BMW столкнулась со столбом. Электроопора буквально прошила иномарку до середины салона. Водитель выжил, но получил травмы. Об этом сообщил региональное МЧС.

– На место выехали пожарные подразделения Уфимского пожарно-спасательного горнизона, – передали в экстренном ведомстве. – Водитель, мужчина 1985 года рождения с различными травмами был госпитализирован в ГКБ №21.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

В причинах и обстоятельствах аварии разбирается дорожная полиция.