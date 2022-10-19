В Уфе за получение взяток от студентов будут судить бывшего преподавателя колледжа

В Уфе будут судить бывшего преподавателя истории автотранспортного колледжа Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Уфе будут судить бывшего преподавателя истории автотранспортного колледжа. Она за деньги выставляла студентам положительные оценки на экзамене. Против нее возбудили уголовное дело о мелком взяточничестве и служебном подлоге Об этом 19 октября сообщила башкирская прокуратура.

– В 2020-2021 годах обвиняемая, получив вознаграждение в виде денежных средств и материально-технических ценностей, обеспечила четырем студентам сдачу экзамена […] без фактической проверки знаний, о чем внесла запись в зачетные книжки, – передали в надзорном ведомстве.

Суммы взяток варьировались от 1 до 3 тыс. рублей. Преподаватель не признала вину в преступлении. Ее дело будет рассматривать Октябрьский районный суд Уфы.